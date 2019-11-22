أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، في حديث تلفزيوني، إلى أن "التحرك في الشارع تأخر وكنّا نطالب به منذ فترة طويلة"، معتبراً أنه "كان نتيجة الصعوبات الاقتصادية".
ولفت إلى أن "الاقتصاد المنكوب أساساً رتبنا عليه أعباء نتيجة سلسلة الرتب والرواتب، الأمر الذي خلق تفاوتاً بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذا الأخير أصبح مكبلاً وتوجّه اللبنانيين في الفترة الأخيرة أصبح إلى الخارج".
وفي حين أوضح أن "تبخر السيولة أدى إلى توقف الدورة الاقتصادية بشكل حتمي واقتصادنا قائم على الثقة التي اهتزّت"، كشف أنه "سيكون هناك اجتماعاً موسعاً لكل القطاع التجاري الثلاثاء وسنبحث في كيفية الرد وقد نتوجه إلى العصيان المدني".
كانت هذه تفاصيل خبر شماس: اجتماع موسع لكل القطاع التجاري الثلاثاء وقد نتوجه للعصيان المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.