شماس: اجتماع موسع لكل القطاع التجاري الثلاثاء وقد نتوجه للعصيان المدني

أشار رئيس جمعية تجار بيروت ​نقولا شماس​، في حديث تلفزيوني، إلى أن "التحرك في الشارع تأخر وكنّا نطالب به منذ فترة طويلة"، معتبراً أنه "كان نتيجة الصعوبات الاقتصادية".

ولفت إلى أن "الاقتصاد المنكوب أساساً رتبنا عليه أعباء نتيجة ​سلسلة الرتب والرواتب​، الأمر الذي خلق تفاوتاً بين ​القطاع العام​ و​القطاع الخاص​، وهذا الأخير أصبح مكبلاً وتوجّه اللبنانيين في الفترة الأخيرة أصبح إلى الخارج".

وفي حين أوضح أن "تبخر السيولة أدى إلى توقف الدورة الاقتصادية بشكل حتمي واقتصادنا قائم على الثقة التي اهتزّت"، كشف أنه "سيكون هناك اجتماعاً موسعاً لكل القطاع التجاري الثلاثاء وسنبحث في كيفية الرد وقد نتوجه إلى العصيان المدني".