بـ"قالوا إيه".. فتيات في كفر الشيخ يستقبلن أبطال "العملية إيلات" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عقد مركز شباب قرية الصافية التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، ندوة لأبطال عملية تدمير ميناء إيلات الإسرائيلي، على هامش زيارتهم لقرية منية جناج لزيارة قبر شهيد العملية الوحيد الرقيب محمد فوزي البرقوقي، تخليدا لذكرى استشهاده ومرور 50 عامًا على العملية.

وقبل بدء فعاليات الندوة، استقبلت طالبات من مدارس القرية أبطال العملية، بالأناشيد والأغاني الخماسية ومنها "قالوا إيه"، حاملين أعلام مصر.

جاء ذلك في حضور اللواء محمود سعد، قائد مجموعة تدمير حفار بئر البترول الإسرائيلي بساحل العاج، وأحد أبطال العملية، واللواء عمر عز الدين، قائد مجموعة عمليتي إيلات الأولى والثانية، واللواء نبيل عبد الوهاب، قائد مجموعة تدمير الميناء، واللواء طارق البرقوقي، ابن عم الشهيد.