نائب محافظ القاهرة: توفير 500 مقعد تلاميذ لمدارس المنطقة الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وقع اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بروتوكول تعاون مع المهندس خالد عبدالله، رئيس مجلس إدارة "بيت الخبرة" لتوفير 500 مقعد "ديسك" لمدارس منطقة دار السلام كمرحلة ثانية.
وشملت المرحلة الأولى التصديق على توفير 400 "ديسك" لمدارس المنطقة الجنوبية، ووجه فؤاد اللجنة الدائمة لدعم المدارس في المنطقة الجنوبية بالمرور على جميع مدارس المنطقة لحصر المدارس الأكثر احتياجًا لتوفير الدعم اللازم لها.
وتابع نائب المحافظ: "مرت اللجنة بحضور اللواء طارق اليمني، رئيس حي دار السلام، وإسلام عادل، المنسق العام للجنة، وعبدالعزيز حسن زنار، مدير عام إدارة البساتين ودار السلام التعليمية".
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