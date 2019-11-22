ضبط عصابة لسرقة الهواتف المحمولة وحقائب السيدات في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

ضبطت وحدة مباحث قسم المنيا، اليوم الجمعة، 5 متهمين كونوا عصابة تخصصت في سرقة حقائب السيدات والهواتف المحمولة من المارة أثناء سيرهم في الشوارع.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لوحدة مباحث قسم المنيا، حول وجود عصابة تضم 5 أفراد، وتخصصت في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين مستخدمين في ذلك دراجة آلية بدون لوحات معدنية.

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بتقنين الإجراءات وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم، جرى ضبط "محمد.ا.ن.ا" وشهرته "محمد عشماوي"، 28 عامًا، عاطل ومقيم في عشش محفوظ، وسبق اتهامه في 16 قضية، و"وليد.خ.ف.ع" 29 عامًا، وسبق اتهامه في 15 قضية، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب الوقائع الخاصة في المحاضر أرقام 23903 جنح القسم، 12611 إداري القسم، 26647 إداري القسم، 8642 إداري القسم، 17244 إداري القسم، 12497 إداري القسم، 28149 جنح القسم، "سرقة هواتف محمولة".

واعترف المتهمان بالتصرف في الهواتف الخاصة بالواقعتين الأولى والرابعة، لدى "محمد.ف.ح" 28 عامًا، عاطل، و"سعودي.م.ا.م" 28 عامًا، والسابق اتهامه في 16 قضية، و"أحمد.ح.ا.م.ش" 22 عامًا وسبق اتهامه في 8 قضايا.

جرى ضبط المتهمين الثلاثة، والتحفظ على المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم وعرض الهواتف عليهم تعرفوا عليها، وأقروا بأنها المبلغ بسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 46 أحوال القسم، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.