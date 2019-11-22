محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
ألقت عاملة بنفسها من شرفة منزلها بالطابق الثالث، في مركز بنها بمحافظة القليوبية، وذلك إثر خلافات عائلية مع زوجها.
وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ لمركز بنها بسقوط عاملة من الطابق الثالث وإصابتها.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله، وإجراء التحريات.
وتبين أن المصابة "شيماء.ن.ع"، 37 سنة"، عاملة في مستشفى بنها الجامعي، ألقت بنفسها من شرفة "بلكونة" مسكنها في الطابق الثالث، ونتج عن ذلك إصابتها بكسر في الفقرة القطنية الأولى وفقدان الإحساس بالطرفيين السفليين وكسر في كعب القدمين وخلع بمفصل الكوع الأيسر وارتشاح بالبطن.
وبسؤال أبناء المصابة والجيران، أفادوا بأن الزوجة دخلت في خلافات مع زوجها، "علي.أ.ع" 44 سنة، قهوجي، وعلى إثر ذلك ألقت بنفسها من الشرفة.
تحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم، تمهيدًا لإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "خناقة" مع زوجها.. عاملة تلقي بنفسها من الطابق الثالث في بنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.