بعد "خناقة" مع زوجها.. عاملة تلقي بنفسها من الطابق الثالث في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت عاملة بنفسها من شرفة منزلها بالطابق الثالث، في مركز بنها بمحافظة القليوبية، وذلك إثر خلافات عائلية مع زوجها.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد ورود بلاغ لمركز بنها بسقوط عاملة من الطابق الثالث وإصابتها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيله، وإجراء التحريات.

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وتبين أن المصابة "شيماء.ن.ع"، 37 سنة"، عاملة في مستشفى بنها الجامعي، ألقت بنفسها من شرفة "بلكونة" مسكنها في الطابق الثالث، ونتج عن ذلك إصابتها بكسر في الفقرة القطنية الأولى وفقدان الإحساس بالطرفيين السفليين وكسر في كعب القدمين وخلع بمفصل الكوع الأيسر وارتشاح بالبطن.

وبسؤال أبناء المصابة والجيران، أفادوا بأن الزوجة دخلت في خلافات مع زوجها، "علي.أ.ع" 44 سنة، قهوجي، وعلى إثر ذلك ألقت بنفسها من الشرفة.

تحرر عن الواقعة المحضر القانوني اللازم، تمهيدًا لإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.