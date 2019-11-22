مسئول كويتي: عدم حل القضية الفلسطينية السبب في مشاكل المنطقة

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أن عدم حل القضية الفلسطينية هو السبب في تزايد أعمال العنف والاضطرابات والإرهاب و كل المشاكل التي تحدث في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة للغانم ألقاها خلال الحفل الذي أقامه اتحاد المحامين العرب بمقره في القاهرة؛ تكريما له و تقديرا لمواقفه المبدئية والثابتة من القضية الفلسطينية، بحضور أعضاء من مجلس النواب المصري ونقباء جمعيات المحامين العرب، والأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، ووكيل مجلس النواب المصري سليمان وهدان.

وقال الغانم إنه لولا دعم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر وموقفه الثابت لما استطاع أن يتخذ المواقف المبدئية القوية التي تعبر عن وجدان وضمائر الشعوب العربية من القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية والقارية.

وأضاف الغانم - في كلمته - "مقتنع قناعة تامة بأني لا أستحق هذا التكريم لأنه لا يكرم الإنسان على واجب يجب أن يقوم به فالدفاع عن قضية فلسطين هو واجب شرعي وواجب قومي وواجب إنساني وواجب أخلاقي وواجب حقوقي".

وتابع: "نحن كشعوب عربية لن نصمت ولن نسمح بنجاح ثقافة السكوت والخنوع والرضوخ تحت ما يسوق له بأنه واقع

يجب أن نسلم ونقبل به ، وسنظل نسوق لسياسة الرفض و نصدح بكلمات الحق"، مناشدا اتحاد المحامين العرب أن يقودوا تحركا لتجميع وتنظيم وتنسيق العمل بين كل المؤسسات والمنظمات والجمعيات والنقابات في المجتمع العربي المدني لتوجيههم التوجيه السليم باتجاه القضية العربية الأولى.وقال الغانم: " ترأست الاتحاد البرلماني العربي لثلاث دورات وأتشرف بترؤس مجلس الأمة الكويتي وانسق مع زملائي بعمل جماعي إزاء قضيتنا"، مضيفا "لله الحمد حققنا بعض النتائج في الاتحاد البرلماني الدولي واستطعنا أن نجمع غالبية لإنجاح بنود طارئة تناصر القضايا العربية والإسلامية وأنا واثق أن هناك المزيد".وأعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي - في نهاية كلمته - عن شكره لاتحاد المحامين العرب ولأمينه العام ناصر الكريوين على مبادرته التكريمية.وفي كلمة بهذه بالمناسبة، أشاد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بجهود رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الدفاع عن القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية.ودعا إلى تقدير كل الجهود والمساعي الرامية لتعزيز الصورة العربية على المستوى الدولي، مؤكدا أهمية المواقف الشجاعة التي تنقل نبض الشارع العربي على المستوى الدولي وترسم خريطة الأمل في نفوس أجيال تتطلع لحل العالق من القضايا العربية.من جهته، أكد الأمين العام المساعد رئيس لجنة الشؤون العربية بالاتحاد سامح خريس - في كلمته - أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مثَّل إرادة المواطن العربي من المحيط إلى الخليج بكل مواقفه الداعمة للقضايا العربية.بدوره، قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان إن تكريم الغانم "شرف لكل النواب العرب" لما قام به من إحياء للقومية العربية والقضية الفلسطينية التي ستظل للأبد قضية كل حر، معربا عن الأمل في أن تتحد البرلمانات العربية بمشروع قومي موحد يساهم في نهضة الأمة العربية.من ناحيته، أكد رئيس لجنة فلسطين باتحاد المحامين العرب سيد عبدالغني أن مواقف الغانم المشهودة تتطابق مع الضمير العربي والإنساني بالإضافة إلى أنها جاءت معبرة عن كل حر شريف على مستوى الكرة الأرضية حيث تحظى القضية الفلسطينية بتأييد عارم من الرأي العام العالمي، مضيفا: "نحتفل بتكريم قائد عربي أفرزته المعارك في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بمواقفه الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية".وثمن موقف الغانم ورؤيته حول مركزية القضية الفلسطينية وعدم التفريط في حق الشعب العربي مؤكدا أن هذا التكريم سبقه تكريم مستحق من الشعب الفلسطيني عندما أطلق اسمه على شارع من شوارع الضفة الغربية ورفع الفلسطينيون علم الكويت جنبا إلى جنب مع العلم الفلسطيني.وفي ختام الحفل تسلم الغانم روب المحاماة المقدم من اتحاد المحامين العرب، كما تسلم شهادة تقدير من اتحاد المرأة الفلسطينية، إضافة إلى تقديم (لجنة فلسطين) بالاتحاد مجسما رمزيا عبارة عن بندقية ومفتاح لمدينة القدس.