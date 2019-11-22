إثيوبيا تعتزم إطلاق أول قمر صناعي

كشف المعهد الإثيوبي للعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أن إثيوبيا ستطلق أول قمر صناعي لها في الفضاء في 17 ديسمبر 2019 القادم.

وقال وزير الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبي جيثون ميكوريا وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، إنه سيتم إطلاق

القمر الصناعي متعدد الأطياف للاستشعار عن بعد ETRSS-1 بالشراكة مع الصين.

وأشار إلى أن القمر الصناعي سيتم إطلاقه من الصين، وأن مركز القيادة والسيطرة سيكون متواجدا

في إثيوبيا في منشأة مراقبة الفضاء (أنطوطو) الموجودة في ضواحي أديس أبابا.

ونوه بأن القمر الصناعي سيقدم جميع البيانات اللازمة عن التغيرات في المناخ والظواهر المرتبطة بالطقس والتي سيتم استخدامها في أنشطة الزراعة والغابات والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث يبلغ وزن القمر 70 كيلوجراما.