مسئول جزائري: كل محاولات المساس بأمن الجزائر واستقرارها فشلت

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أن كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن الجزائر واستقرارها قد فشلت وستفشل مستقبلا.

وقال الفريق قايد صالح - في تصريحات اليوم الجمعة بولاية ورقلة (شرق) - "لقد فشلت كل المحاولات اليائسة الهادفة إلى المساس بأمن بلادنا واستقرارها، وستفشل مستقبلا، بحول الله تعالى وقوته، بفضل الجهود العازمة والمثمرة التي يبذلها الجيش

مستلهما إياها من إخلاصه لقيم ثورة نوفمبر ولرسالته الخالدة لكي تبقى الجزائر واحدة لا تتجزأ".وأشاد رئيس الأركان الجزائري بالجهود المضنية التي يبذلها أفراد الوحدات المرابطة على طول الشريط الحدودي للجزائر في سبيل تأمين هذه المنطقة الحيوية والحساسة من كل التهديدات والآفات تقديرا منهم للمسؤولية التاريخية التي يتحملونها بكل اقتدار.وأكد أن الجيش يعمل دائما للمحافظة على الجاهزية في أعلى مستواها وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد للقوات المسلحة بالطريقة المثلى والمرسومة، حتى تبقى على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها، ومتكيفة باستمرار مع تطور الوضع الجيوسياسي وتعقد الرهانات التي تشهدها المنطقة.وقال إنه "لا خوف على وطن يتشبع أفراد جيشه بقيم تاريخهم الوطني، ويعتبرون تثمين عبره والاستفادة من دروسه، بمثابة المنارة التي يهتدون بنورها على مسار امتلاك المزيد من القوة التي بها تحفظ هيبة الجزائر وتصان سيادتها الوطنية".