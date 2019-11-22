ترامب: الصين كانت تدمر هونج كونج في 14 دقيقة لَولاي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين كانت لتدمِّر هونج كونج خلال 14 دقيقة "لولاه"، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المحتدمة منذ أشهر ضد الحكومة الصينية.
وقال ترامب - في تصريحات تليفزيونية أوردتها مجلة "بوليتيك" الأمريكية اليوم الجمعة -: "لولاي لكانت دُمرت هونج كونج في 14 دقيقة"، مضيفا أن الصين "لديها مليون جندي يقفون خارجهونج كونج ولا يدخلوها فقط لأني طلبت منه".
ووجّه ترامب حديثة للحكومة الصينية قائلا: "رجاء لا تفعلوا ذلك، ستكونوا قد ارتكبتم خطئا كبيرا. سيكون له أثر سلبي هائل على الاتفاق التجاري" الذي تتفاوض بشأنه واشنطن وبكين.
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