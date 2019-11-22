فرض عقوبات أمريكية على وزير الاتصالات الإيراني

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي بسبب حجب الإنترنت في بلاده لحجب عمليات قمع المتظاهرين. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة - أن "العقوبات هي ضغط تكتيكي بعدما حجبت طهران خدمة الإنترنت للمساعدة في قمع احتجاجات المواطنين على زيادة أسعار الوقود". حجبت طهران خدمة الإنترنت للمساعدة في قمع احتجاجات المواطنين على زيادة أسعار الوقود".

وكانت احتجاجات شعبية اندلعت في إيران خلال الأيام الماضية، فيما قطعت السلطات الإنترنت خلال الاحتجاجات.

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