خطف سبعة بحارة في هجوم على سفينة قبالة غينيا الاستوائية

خطف سبعة من أفراد طاقم سفينة إمداد في هجوم وقع قبالة سواحل غينيا الاستوائية، كما أعلنت سلطات هذا البلد اليوم الجمعة.

ووقع الهجوم الأربعاء على السفينة التابعة للمجموعة النفطية الأميركية العملاقة «ايسون-موبيل».

وأوضحت سلطات غينيا الاستوائية أن أفراد الطاقم من جنوب أفريقيا والفلبين وصربيا والكاميرون، مضيفة أن شركة «إكسون موبيل» أبلغتها بأن سفينة الإمداد «واردن» التي تستأجرها من المجموعة المزودة بالخدمات النفطية «سواير»، تعرضت «لهجوم من قبل قراصنة» في المياه الإقليمية لغينيا الاستوائية.

وأشارت، في البيان، إلى أنه «من أصل أفراد الطاقم، البالغ عددهم 15، تمكن ثمانية من الاختباء وخطف سبعة».

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