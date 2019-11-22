ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين قريبا

رجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إبرام اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين.

تأتي تصريحات ترامب بمثابة رد على تلك التي أدلى بها، قبل ساعات، الزعيم الصيني شي جين بينج الذي قال أمام مجموعة من الشخصيات البارزة في بكين إن بلاده تريد اتفاقاً لكنها «لا تخاف» الرد إذا لزم الأمر.

وتابع ترامب، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية الأميركية، «لدينا اتفاق، يحتمل أن يكون قريباً جداً. إنه يريد التوصل إلى اتفاق أكثر بكثير مما أريد ذلك. لست حريصاً على إبرامه».

وأضاف أن عائدات الرسوم الجمركية على الواردات الصينية كانت مفاجأة بالنسبة للولايات المتحدة.

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لم تكشف تصريحات الرئيس الأميركي سوى القليل عما إذا كان الطرفان يحققان تقدماً في وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق «المرحلة الأولى» التي أعلنها ترامب الشهر الماضي.

وقد دعت الصين إلى التراجع عن الرسوم الجمركية الحالية التي فرضها الرئيس ترامب كجزء من الاتفاق. لكن المسؤولين الأميركيين قالوا، بدلاً من ذلك، إنهم قد يفكرون في تأجيل حزمة جديدة من الرسوم التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر المقبل.

دخل النزاع التجاري الأميركي الآن عامه الثاني، مع مئات المليارات من الدولارات في تجارة ثنائية خاضعة لرسوم شديدة.