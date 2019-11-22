ترامب: لولا تدخلي لسُحِقت هونج كونج خلال 14 دقيقة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لو لم يتدخل لدى نظيره الصيني، لكانت التظاهرات المطالبة بالديمقراطية في منطقة هونج كونج قد سحقت.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية الأميركية، «منو دوني، كانت هونج كونج ستسحق خلال 14 دقيقة».

وأضاف أنه اتصل بالرئيس الصيني شي جين بينج، طالباً عدم التدخل في هونج كونج، موضحاً أن «لديه (شي جين بينج) مليون جندي متمركزين خارج هونج كونج، ولم يدخلوا إلا لأنني طلبت منه ذلك».

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وبدأت الاحتجاجات في هونج كونج على خلفية قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين. ورغم إلغاء القانون، تواصلت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.