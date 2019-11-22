أمريكا: لهذا السبب.. فرضنا عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، أنها فرضت عقوبات على محمد جواد آذري جهرمي وزير الاتصالات الإيراني؛ لدوره في "قطع شبكة الإنترنت عن الشعب الإيراني".

وصرح وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، بأن "المسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود شبكة إنترنت حرة ومفتوحة في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليها، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد علق على ما وصفه بـ"قطع الإنترنت" في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أصبحت إيران غير مستقرة إلى درجة أن النظام حجب نظام الإنترنت الخاص به بالكامل، وذلك كي لا يتمكن الشعب الإيراني العظيم من الحديث عن العنف الهائل، الذي يحدث داخل البلاد"، مضيفاً "يرغبون انعداما في الشفافية، فهم يعتقدون أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة، التي يسببها النظام الإيراني!".

وكانت الحكومة الإيرانية، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي 19 نوفمبر، اعتزامها إعادة خدمة الإنترنت إلى المدن، التي لم تسئ استخدامه على حد تعبيرها، وأكدت مجددًا على أن قطع الخدمة خلال الأيام الماضية جاء حفاظا على أمن البلاد مع استمرار الاحتجاجات على زيادة أسعار الوقود.

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