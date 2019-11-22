الآلاف يحتشدون وسط بيروت في الذكرى الـ 76 لاستقلال لبنان

وكما دعا المتظاهرون إلى تجديد مطالب الثورة خلال تحركات ومظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية، والتي تأتي في مقدمتها الدعوة الفورية للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة من خارج منظومة الحكم الحالية، إضافة إلى تأليف حكومة مؤقتة مصغرة ومستقلة مهمتها إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية، وتكريس استقلالية القضاء، فضلاً عن الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

ويذكر أن وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تهنئة إلى الشعب اللبناني الذي يحتفل بالذكرى الـ76 لاستقلال بلاده، مؤكدا دعم واشنطن للتظاهرات السلمية في لبنان.

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وقال بومبيو في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية على الإنترنت:" أهنئ شعب لبنان لأنه يحتفل بيوم الاستقلال منذ 76 عاما وأصبح لبنان اليوم أمة حرة".

من ناحية أخرى وجه النائب العام المالي في لبنان علي إبراهيم, اتهامات بالفساد لوزير حالي ووزيرين سابقين، وأحالهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.