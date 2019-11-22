كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن جريفيث يقدم إحاطة إلى مجلس الأمن حول اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن.

وقال "جريفيث"، خلال كلمته بمجلس الأمن، إن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يمهد لحل سياسي في اليمن.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية تعمل على دعم جهود الحل السياسي في اليمن.

وأثنى "جريفيث" على دور السعودية في التوصل إلى اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تقييد الحوثيين لعمل وحرية تحرك الفريق الأممي في الحديدة.

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ويؤسس الاتفاق، الذي رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبي البلاد.