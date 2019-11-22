كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 22/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || القوات العراقية تعيد فتح مدخل ميناء أم قصر

أعادت قوات الأمن العراقية، فتح مدخل ميناء أم قصر الرئيسي بالعراق اليوم الجمعة، بعد تفريق المتظاهرين الذين كانوا يغلقونه بالقوة، حيث أوضح أكبر رجل دين في البلاد، آية الله العظمى علي السيستاني، أن الإصلاحات السياسية السريعة هي السبيل الوحيد لإنهاء الاضطرابات. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || فضيحة جنسية في السفارة القطرية

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، عن قيام سفير دولة قطر السابق في لندن فهد المشيري بالتحرش بمساعدته وإجبارها على ممارسة الجنس معه وطلب منها إقامة حفلات عربدة للدبلوماسيين في السفارة القطرية في لندن. أخبار عالمية عاجلة اليوم || سفينة إسبانية تنفقذ 73 مهاجرًا قبالة الساحل الليبي

أنقذت سفينة خيرية إسبانية، حوالي 73 مهاجرًا، كثير منهم يعانون من انخفاض حرارة الجسم والحروق من زورق مطاطي معبأ كان ينجرف قبالة الساحل الليبي لمدة تقرب من 24 ساعة.

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