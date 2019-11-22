ترامب: لولا تدخلنا لكانت هونج كونج سحقت خلال 14 دقيقة

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وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون الاتفاق التجاري مع الصين قريبا جدا، وإنه يقف مع كل من شعب هونج كونج والرئيس الصيني شي جين بينغ وسط احتجاجات واسعة في هونج كونج.
وتابع، قائلا: "أوضحت للرئيس الصيني أن هذا لا يمكن أن يكون اتفاقا متكافئا، بسبب الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة".
ويذكر أن أشار ترامب لاحتمال استكمال اتفاق تجاري مبدئي مع الصين "قريبا" وفي نفس الوقت حذر من أنه سيرفع الرسوم الجمركية "بصورة كبيرة جدا" إذا لم تبرم الصين اتفاقا.
وقال عدد كبير من المتعاملين في السوق إن التصحيح حتمي بعد الارتفاع الحاد لنيكي في الأشهر الأخيرة، ليصعد أكثر من 17 بالمئة من أقل مستوى في سبعة أشهر الذي لامسه في أوائل أغسطس.
وبين الأسهم القيادية، نزل سهم نيسان موتور 0.5 بالمئة بعدما خفضت شركة صناعة السيارات توقعات العام كاملا لأقل مستوى في 11 عاما وأعلنت انخفاض الأرباح الفصلية 70 بالمئة. ومنذ القبض على رئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن قبل نحو عام فقدت الشركة نحو 30 بالمئة من قيمتها.
على الجانب الآخر، قفز سهم فوجي فيلم 6.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح فصلية قوية وتوقعت أن تحقق ربحا سنويا قياسيا.