ترامب: لولا تدخلنا لكانت هونج كونج سحقت خلال 14 دقيقة

وأضاف قائلا: "علينا

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون الاتفاق التجاري مع الصين قريبا جدا، وإنه يقف مع كل من شعب هونج كونج والرئيس الصيني شي جين بينغ وسط احتجاجات واسعة في هونج كونج.

وتابع، قائلا: "أوضحت للرئيس الصيني أن هذا لا يمكن أن يكون اتفاقا متكافئا، بسبب الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة".

ويذكر أن أشار ترامب لاحتمال استكمال اتفاق تجاري مبدئي مع الصين "قريبا" وفي نفس الوقت حذر من أنه سيرفع الرسوم الجمركية "بصورة كبيرة جدا" إذا لم تبرم الصين اتفاقا.

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