أسقط غانا في لقاء الترتيب.. جنوب إفريقيا يلحق بمصر وكوت ديفوار إلى أولمبياد طوكيو

حجز منتخب جنوب إفريقيا لأقل من 23 سنة، اليوم الجمعة، بطاقة العبور إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد تغلبه في لقاء الترتيب لكأس الأمم الإفريقية على نظيره الغاني، بركلات الترجيح (6_5)، علما أن زمن المواجهة الأصلي انتهى بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة.

وأنهى المنتخب الجنوب إفريقي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، أحرزه اللاعب محمد حبيب بالخطأ في مرماه، قبل أن يعدل إيفانص منصاح الكفة للغانيين خمس دقائق على بداية الجولة الثانية.

وأعاد ماهلاستي التقدم لجنوب إفريقيا بتوقيعه ثاني الأهداف عند الدقيقة 62، في حين تكفل صامويل أوبينغ بإحراز هدف التعادل لغانا في الدقيقة 85 من المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي، قبل أن تبتسم ركلات الحظ للجنوب إفريقين (6_5).

ولحق جنوب إفريقيا بمنتخبي مصر وكوت ديفوار، المؤهلين سلفا إلى أولمبياد طوكيو، بعد بلوغهما المباراة النهائية لكأس إفريقيا، والتي ستُقام مساء اليوم، لتحديد المتوج بالبطولة.