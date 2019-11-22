شريطة البقاء في القسم الأول.. جماعة بني ملال تمنح ربع مليار لـ”الرجاء المحلي”

صادق المجلس الجماعي لمدينة بني ملال، في دورته الاستثنائية، مساء أمس الخميس، على شراكة جديدة مع نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، يقدم له بموجبها منحة 250 مليون سنتيم، تصرف على شطرين.

وجاءت المصادقة على الشراكة بإجماع المجلس، أغلبية، ومعارضة، على الرغم من بعض الجدل، حول مطالب بتخفيض الدعم المقدم، بسبب سوء نتائج الفريق، وأخرى بزيادة الدعم، ومساندة الفريق في أزمته .

وخصص المجلس الجماعي لبني ملال مبلغ 270 مليون سنتيم دعما للأندية الرياضية، ذهبت حصة الأسد منها، 250 مليون لنادي رجاء بني ملال، الممارس في البطولة الاحترافية، بينما يوزع مبلغ 20 مليون على باقي الأندية في المدينة.

واشترط المجلس استمراره في تقديم المنحة، التي قسمت على دفعتين، الأولى منها 150 مليون، ببند في الاتفاقية، يشترط تحقيق البرنامج والأهداف، المتفق عليه، وهو البقاء في القسم الاحترافي من البطولة الوطنية، كشرط للاستمرار في دعم الفريق.

ويعيش فريق رجاء بني ملال، أزمة نتائج، بعدما تلقى 4 هزائم، وتعادل وحيد، احتل بهما المركز الأخير بنقطة واحدة، إذ سينتقل الفريق الملالي لمواجهة الدفاع الحسني الجديدي، مساء اليوم الجمعة، في الساعة السادسة مساءً.