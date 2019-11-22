مجانا.. “محمد رمضان وميتر جيمس و”لاغتيست” و”الحر” يلتقون الجمهور في “جامع لفنا

يحتفي عدد من نجوم الغناء، ذوي شهرة كبيرة في المغرب، بـ”قيمة المواطنة”، في الحفل السنوي “نجوم في ساحة جامع الفناء”، الذي يقام، يوم الأحد الأخير من عام 2019.

وسيكون جمهور ساحة جامع لفنا على موعد مع كل من “ميتر غيمس”، و”دادجو”، و”لارتيست”، وأمينوكس، والحر، ومحمد رمضان، ليمثلوا مختلف الأنماط الموسيقية المحبوبة لدى الجمهور .

وانطلقت مبادرة نجوم “ساحة لفنا” السنوية، بإشراف من الفنان الفرنسي الكونغولي، القاطن في المغرب “ميتر جيمس”.

وحسب بلاغ النسخة الجديدة من التظاهرة، يعتبر “ميتر جيمس” أن: “نجوم في ساحة جامع الفنا، يعد واحدا من أهم المواعيد، التي لا يمكن الاستغناء عنها في البرمجة الثقافية لمراكش، وإنه لمن دواعي فخرنا أن ننظم حدثًا فنيا يحمل رسالة سلام ومحبة وإخاء. إنها أيضًا طريقتنا في التعبير للملك محمد السادس؛ ولجميع المغاربة، حبنا الكبير للمغرب وشعبه، واستعدادنا للمساهمة في الديناميات الاقتصادية، والاجتماعية الكبرى للبلاد”.

يذكر أن حفل “نجوم في ساحة جامع لفنا”، مفتوح بالمجان أمام الجمهور، يوم 29 دجنبر المقبل، قبيل حلول السنة الجديدة.