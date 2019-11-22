ديربي العرب.. الوداد بالقميص الأبيض والرجاء بالأخضر

يدخل فريقا الوداد الرياضي، مباراة الديربي غدا السبت، ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التي ستجمعه بغريمه الرجاء، بالقميص الأبيض، بينما يلعب النسور بالأخضر.

وتقام المباراة مساء، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، وهو الملعب ذاته الذي استضاف لقاء الذهاب.

وخلصت موقعة الذهاب التي كان الرجاء هو الطرف المستقبل فيها، إلى التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، حيث تقدم اسماعيل الحداد للوداد، قبل أن يعدل الكونغولي فابريس نغوما الكفة للنسور الخضر.

ويكفي الفريق الأحمر في مباراة الغد، التعادل السلبي لاقتناص بطاقة العبور إلى ربع النهائي، بينما يتوجب على الرجاء الفوز أو التعادل بهدفين فما فوق، إن هو أراد مواصلة مشواره في الكأس العربية.