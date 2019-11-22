مدرب برشلونة على الانتقادات ضد غريزمان وبيكيه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، على الانتقادات التي أطلقت مؤخرا للاعبيه أنطوان غريزمان وجيرارد بيكيه، قبل مباراة الغد أمام ليغانيس، ضمن أحداث الجولة الرابعة عشر من الليغا.

وذكر فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، عن إمكانية الاعتماد على لاعبه موسى واجي غدًا "هناك احتمالان، الاعتماد عليه أو تغيير طريقة اللعب.. هو جاهز ولعب في الموسم الماضي، ووجوده معنا يعني أنه مستعد للعب".

وتابع "راكيتيتش؟ ليس لدي الكثير لأقوله حول المحادثات الخاصة مع اللاعبين، الفريق يغير بعض الأشياء، وهناك الكثير من اللاعبين في بعض المراكز.. لا أفكر في أي شيء لأن الوقت لم يحن، ولا بد لي من الاعتماد على اللاعبين الأفضل".

وأردف "بيكيه وكأس ديفيز للتنس؟ إذا كان جاهزًا سيكون في قائمة المباراة، تحدثت معه ووجدته في قمة تركيزه، رغم أنه لديه أمور خارج كرة القدم، وإذا وجدته جاهزًا سيلعب".

وأضاف "إذن لبيكيه للذهاب لكأس ديفيز؟ إذا تم استدعاؤه للمباراة سترون سيحصل على الإذن أم لا، عليكم أن تتركوه وشأنه، غدًا لدينا مباراة مهمة".

واستكمل فالفيردي "فترة التوقف الدولي؟ الجميع بحالة جيدة، لم تكن هناك إصابات أو رحلات سفر بعيدة، كما كان يحدث سابقًا".

وحول أزمة الدفاع، قال "هذا لا يقلقني، لدينا الكثير من اللاعبين لأي حالة طوارئ، بجانب فريق الشباب، حيث سيتدرب معنا اليوم داني مورير وأراخوا".

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وعما إذا كان قلقًا بخصوص مستوى غريزمان، أجاب المدرب "لماذا هناك الكثير من الأسئلة التي تبدأ بهل تقلق؟ ما يهمني هو أن يكون معنا.. هناك الكثير من العيون عليه، لكن غريزمان يمنحنا الكثير من العمل والأهداف، وأتمنى دائمًا أن يكون أفضل".

وبشأن تأقلم الدولي الفرنسي مع الفريق، قال "نحن في تشرين الثاني/نوفمبر، ومثل أي شخص آخر لا أعرف بماذا أجيب.. بناءً على نجاحك كل شيء سيكون ذو قيمة، وغريزمان يبدو جيدا، وأتمنى أن يكون أفضل".

وعن موقف ريكي بويج، أجاب "هو قرار توافقي بين اللاعب والنادي، نريده أن يكون قريبًا من الفريق الأول، لكن هناك العديد من اللاعبين في خط الوسط".

وأضاف "يتعين على النادي اتخاذ القرار بشأنه، بعض اللاعبين يترددون في الرحيل، رغم مغادرة الكثيرين وعلى سبيل المثال كوكوريلا، فهو أصبح لاعبا مختلفا عما كان عليه قبل عام ونصف".

وفيما يتعلق بمباراة الغد، قال فالفيردي "لا يجب أن ننظر إلى ليغانيس ومركزه في أسفل الجدول، ففي الموسم الماضي فازوا علينا في ملعبهم، وخسرنا الكثير من النقاط خارج أرضنا ضد غرناطة وليفانتي وبيلباو، ويتوجب علينا التركيز لحصد النقاط الثلاث".

واختتم "ديمبلي؟ من الضروري أن يحظى بالاستمرارية، ومنعته منها الإصابات، حيث تعرض لمشاكل عضلية متكررة، منعته من تقديم الأداء الذي نتوقعه.. سيكون معنا، ونأمل أن تبتعد عنه الإصابات".