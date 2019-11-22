شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج.. المحكمة العليا تحظر ارتداء الأقنعة فى الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل

قررت المحكمة العليا في هونج كونج اليوم الجمعة ، السماح للحكومة بإعادة العمل بقانون مثير للجدل يحظر على المشاركين في الاحتجاجات ارتداء أقنعة الوجه لمدة سبعة أيام، حسبما أفادت شبكة راديو وتلفزيون هونج كونج.

وكانت المحكمة العليا قضت في وقت سابق بعدم دستورية هذا القانون.

وفرضت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام الشهر الماضي حظر ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات، واستدعت بذلك صلاحيات طوارئ تعود للحقبة الاستعمارية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.

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وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن خطوة الرئيسة التنفيذية للإقليم قد أبطلتها المحكمة العليا في وقت سابق هذا الأسبوع.

ووافقت الشرطة في هونج كونج بشكل مؤقت على وقف تنفيذ القانون، حيث تجاهل المتظاهرون الأمر واستمروا في ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات.

وفي خطوة قد تشير إلى شبح التدخل المباشر في النظام القضائي لهونج كونج، نددت الصين يوم الاثنين الماضي بالحكم المبدئي للمحكمة، قائلة إنه "أضعف بقوة" صلاحيات الرئيسة التنفيذية لام.