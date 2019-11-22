تركيا تعتقل اربعة عراقيين في ولاية سامسون لهذا السبب

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على اربعة عراقيين في ولاية سامسون شمال البلاد، لارتباطهم بتنظيم "داعش".

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصادر أمنية قولها ان "فرق مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات الخاصة نفذت عمليتين أمنيتين ضد تنظيم داعش في قضائي أتاكوم وإيلك آدم بولاية سامسون، داهمت خلالهما عددا من المنازل وأوقفت أربعة عراقيين يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم".

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واضافت انه "تم احالتهم الى النيابة العامة"، مشيرة الى انها "ضبطت بحوزتهم مواد رقمية تروج للتنظيم الإرهابي".

وتالبعت ان "المدعي العام في الولاية قرر ترحيل ثلاثة منهم الى خارج البلاد، والإفراج المشروط عن الأخير".