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تركيا تعتقل اربعة عراقيين في ولاية سامسون لهذا السبب

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ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على اربعة عراقيين في ولاية سامسون شمال البلاد، لارتباطهم بتنظيم "داعش".

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصادر أمنية قولها ان "فرق مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات الخاصة نفذت عمليتين أمنيتين ضد تنظيم داعش في قضائي أتاكوم وإيلك آدم بولاية سامسون، داهمت خلالهما عددا من المنازل وأوقفت أربعة عراقيين يشتبه في انتمائهم إلى التنظيم".

 

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واضافت انه "تم احالتهم الى النيابة العامة"، مشيرة الى انها "ضبطت بحوزتهم مواد رقمية تروج للتنظيم الإرهابي".

 

وتالبعت ان "المدعي العام في الولاية قرر ترحيل ثلاثة منهم الى خارج البلاد، والإفراج المشروط عن الأخير".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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