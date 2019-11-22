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فرنسا تستقبل 27 عائلة عراقية

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استقبلت فرنسا، 27 سيدة إيزيدية عراقية مع أولادهن، كنّ قد وقعن ضحية تنظيم "داعش".

وحطّت الطائرة القادمة من أربيل في مطار باريس-شارل دو غول، وتولّت المنظمة الدولية للهجرة تنظيم هذه الرحلة وموّلتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية.

 

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية عبر التويتر تغريدة جاء فيها "استقبلت فرنسا 27 سيدة إيزيدية مع أولادهن، كنَّ قد وقعن ضحية تنظيم داعش، حيث نظّمت المنظمة الدولية للهجرة @ONUmigration هذه الرحلة وتولّت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية @francediplo_AR تنسيقها".

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ويأتي استقبال هذه الدفعة الجديدة المؤلفة من 27 عائلة، بعد العمليات السابقة التي نظّمتهما وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالتعاون مع دوائر وزارة الداخلية، والتي أتاحت استقبال 16 عائلة، في 19 كانون الأول 2018، و28 عائلة في 22 أيار 2019، و31 عائلة في 8 آب 2019.

 

وبحسب البيان الصادر الخارجية، ستنظم فرنسا أنشطة مخصصة لهذه العائلات العراقية، تهدف إلى إعادة توفير الظروف المعيشية المؤاتية في العراق والمشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة تنظيم "داعش".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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