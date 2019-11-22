بسبب قطع الانترنت.. واشنطن تفرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني

أفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، بفرض واشنطن عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني بسبب حجب الانترنت.
وذكرت الوكالة، ان "الولايات المتحدة فرضت اليوم، عقوبات على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي".
وأضافت أن "العقوبات هي ضغط تكتيكي بعدما حجبت طهران خدمة الإنترنت للمساعدة في قمع الاحتجاجات على زيادة أسعار الوقود".
وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت في إيران خلال الأيام الماضية، فيما قطعت السلطات الانترنت خلال الاحتجاجات.
وأضافت أن "العقوبات هي ضغط تكتيكي بعدما حجبت طهران خدمة الإنترنت للمساعدة في قمع الاحتجاجات على زيادة أسعار الوقود".
وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت في إيران خلال الأيام الماضية، فيما قطعت السلطات الانترنت خلال الاحتجاجات.
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