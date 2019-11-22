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الداخلية تنفي وجود دعوة للتطوع على ملاكها بصفة شرطي

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نفت وزارة الداخلية، الجمعة، وجود دعوة للتطوع على ملاكها بصفة شرطي، فيما حذرت من الروابط الوهمية والصفحات غير المعروفة والتي تثير الشك والريبة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزارة الداخلية تنفي الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود دعوة للتطوع على ملاك وزارة الداخلية بصفة شرطي".

ودعت الوزارة، إلى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها"، مبينة أن "الوزارة حريصة جداً على إعلان اي دعوة من خلال موقعها الرسمي او موقع إدارة التطوع، وهما متاحان للجميع".


وحذرت من "الدخول الى الروابط الوهمية والصفحات غير المعروفة والتي تثير الشك والريبة"، مؤكدة انه "بإمكان المتابعين الدخول إلى الصفحة الرسمية لموقع إدارة التطوع بوزارة الداخلية عبر الرابط الاتي للتأكد من أي إعلان عن التطوع إن وجد".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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