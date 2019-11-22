الداخلية تنفي وجود دعوة للتطوع على ملاكها بصفة شرطي

نفت وزارة الداخلية، الجمعة، وجود دعوة للتطوع على ملاكها بصفة شرطي، فيما حذرت من الروابط الوهمية والصفحات غير المعروفة والتي تثير الشك والريبة.
ودعت الوزارة، إلى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها"، مبينة أن "الوزارة حريصة جداً على إعلان اي دعوة من خلال موقعها الرسمي او موقع إدارة التطوع، وهما متاحان للجميع".
وحذرت من "الدخول الى الروابط الوهمية والصفحات غير المعروفة والتي تثير الشك والريبة"، مؤكدة انه "بإمكان المتابعين الدخول إلى الصفحة الرسمية لموقع إدارة التطوع بوزارة الداخلية عبر الرابط الاتي للتأكد من أي إعلان عن التطوع إن وجد".
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