الداخلية تنفي وجود دعوة للتطوع على ملاكها بصفة شرطي

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "وزارة الداخلية تنفي الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود دعوة للتطوع على ملاك وزارة الداخلية بصفة شرطي".

ودعت الوزارة، إلى "ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها"، مبينة أن "الوزارة حريصة جداً على إعلان اي دعوة من خلال موقعها الرسمي او موقع إدارة التطوع، وهما متاحان للجميع".



وحذرت من "الدخول الى الروابط الوهمية والصفحات غير المعروفة والتي تثير الشك والريبة"، مؤكدة انه "بإمكان المتابعين الدخول إلى الصفحة الرسمية لموقع إدارة التطوع بوزارة الداخلية عبر الرابط الاتي للتأكد من أي إعلان عن التطوع إن وجد".