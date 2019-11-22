بطلة تحدي القراءة.. سفيرة الطفولة في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عيدها السنوي تطل من خلال شرفة دارها الطفلة السودانية هديل أنور كوردة استوائية تتحدى تعاقب الفصول.



ها هي الفائزة بجائزة تحدي القراءة العربي تلوح للأطفال في يوم الطفل العالمي الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام.

البطلة برفقة والدها أنور الزبير الضابط بالجيش السوداني تتأهب لحضور احتفال اليوم الذي تنظمه إدارة حماية الأسرة والطفل بشرطة ولاية الخرطوم.

وكعادتها توهجت هديل كلؤلؤة من محار مختلف وهي ترتجل كلمة بعد تكريمها في يوم الطفل.

وخلال الاحتفال، أعلن مدير عام الشرطة الفريق خالد بن الوليد اختيار المتوجة بجائزة تحدي القراءة العربي البطلة هديل سفيرة لأطفال السودان وأطفال إدارة الأسرة والطفل بشرطة ولاية الخرطوم، تقديرا لتشريفها السودان وفوزها بجائزة تحدي القراءة.