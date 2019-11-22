باعترافهم.. أئمة الشر يتحالفون ضد بلاد الحرمين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا جديد يُذكر.. أعضاء الجماعة الإرهابية مستمرون في سياسة الإنكار والخداع والتقية التي تعلموها من كبيرهم العثماني رجب طيب أردوغان الذي علمهم الخيانة والقتل والخراب، رؤوس الإخوان الهاربون بالخارج يعترفون بجلسات المؤامرة الشيطانية التي كشفها موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي قبل أيام خلال اجتماعهم المشبوه في أنقرة عام 2014.

إبراهيم منير ومحمود الإبياري ويوسف ندا.. ثلاثة من أبرز قيادات الجماعة الهاربين بالخارج يجتمعون بقاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين أتراك لضرب أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

إخوان الخراب يمضون في طريقهم الذي لا يعرفون غيره طريق الدم والفوضى، ولكن هذه المرة ضد بلاد الحرمين الشريفين، بتحريض مليشيا الحوثي الإرهابية للانقلاب على صنعاء للإضرار بمصالح المملكة العربية السعودية باليمن وداخل المنطقة العربية.. ولكن ربك بالمرصاد.