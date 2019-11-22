القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا جديد يُذكر.. أعضاء الجماعة الإرهابية مستمرون في سياسة الإنكار والخداع والتقية التي تعلموها من كبيرهم العثماني رجب طيب أردوغان الذي علمهم الخيانة والقتل والخراب، رؤوس الإخوان الهاربون بالخارج يعترفون بجلسات المؤامرة الشيطانية التي كشفها موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي قبل أيام خلال اجتماعهم المشبوه في أنقرة عام 2014.
إبراهيم منير ومحمود الإبياري ويوسف ندا.. ثلاثة من أبرز قيادات الجماعة الهاربين بالخارج يجتمعون بقاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين أتراك لضرب أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.
إخوان الخراب يمضون في طريقهم الذي لا يعرفون غيره طريق الدم والفوضى، ولكن هذه المرة ضد بلاد الحرمين الشريفين، بتحريض مليشيا الحوثي الإرهابية للانقلاب على صنعاء للإضرار بمصالح المملكة العربية السعودية باليمن وداخل المنطقة العربية.. ولكن ربك بالمرصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر باعترافهم.. أئمة الشر يتحالفون ضد بلاد الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.