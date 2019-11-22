شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: فيديو إعدام الجندي السوري الهارب وحشي.. نشعر بصدمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

لم يستبعد المتحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف أن تقوم السلطات المختصة في بلاده بإجراء تحقيق قضائي حيال عملية قتل وحشية بحق جندي سوري لحظة فراره.

وقال بيسكوف عن الفيديو -الذي نشرته صحيفة زاعمة أن مسلحي شركة أمنية روسية تسمى «فاغنر»- إن الكرملين عبر عن صدمته للمشاهد في الفيديو، موضحا للصحفيين أنه تضمن صورا ومعلومات مروعة.

ووفقا لموقع «RT»، فقد نشرت صحيفة Novaya Gazeta الروسية في موقعها على الإنترنت فيديو عن عملية الإعدام التي ذكرت أنها ارتكبت في يونيو 2017.