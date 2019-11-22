سامي الجميل: العرض المدني أجمل ما رأته شوارع بيروت منذ فترة طويلة

اعتبر رئيس حزب "الكتائب" النائب السابق ​سامي الجميل​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن "العرض المدني بمناسبة ​عيد الاستقلال​ اللبناني هو من أجمل ما رأته شوارع بيروت منذ فترة طويلة"، مضيفاً: "1000 تحية".

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