منظمة "بسكنتا بيتنا" نظمت حملة تشجير بمناسبة الاستقلال

قامت منظمة ​بسكنتا​ بيتنا بالتعاون مع ​بلدية بسكنتا​، بحملة تشجير أرز ​لبنان​ي إحتفالا ب​عيد الاستقلال​، في محلة قناة باكيش.

وتأتي هذه المناسبة ضمن مشروع الغابات لتحسين ​الحياة​ الممول من ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ والمنفذ من جمعية التحريج في لبنان.

وقد حضر النائب ​ادي معلوف​ مشاركا في حملة التشجير بالاضافة الى موظفي ​بنك لبنان والمهجر​ من كافة الفروع ومن الإدارة العامة للمصرف، الذي تبرع بزراعة ١٠٠٠٠ شجرة أرز بالإضافة إلى تكاليف الاعتناء بهم على مدى ٣ سنوات.