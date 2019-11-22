منظمة "بسكنتا بيتنا" نظمت حملة تشجير بمناسبة الاستقلال

قامت منظمة بسكنتا بيتنا بالتعاون مع بلدية بسكنتا، بحملة تشجير أرز لبناني إحتفالا بعيد الاستقلال، في محلة قناة باكيش.
وتأتي هذه المناسبة ضمن مشروع الغابات لتحسين الحياة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمنفذ من جمعية التحريج في لبنان.
وقد حضر النائب ادي معلوف مشاركا في حملة التشجير بالاضافة الى موظفي بنك لبنان والمهجر من كافة الفروع ومن الإدارة العامة للمصرف، الذي تبرع بزراعة ١٠٠٠٠ شجرة أرز بالإضافة إلى تكاليف الاعتناء بهم على مدى ٣ سنوات.
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