"القوات": نستنكر الاعتداءات المتكررة على محطة "الجديد"

استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" الاعتداءات المتكررة على محطة "الجديد" والتعرُّض للزميلات والزملاء في القناة، في محاولة لترهيبهم ومنعهم من القيام بدورهمالإعلامي.
كما تشجب بقوة منع بث المحطة في عدد من المناطق اللبنانية من قبل أصحاب الكابلات بطلب من مرجعياتهم الحزبية، معربة عن تضامنها مع إدارة المحطة وكل العاملين فيها.
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