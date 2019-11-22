بلال عبدالله: لاستشارات ملزمة بالشكل والمضمون والنتائج

أشار عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب ​بلال عبد الله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنها "‏ليست اللحظة السياسية المناسبة، لمن يحاول العودة بالممارسة إلى النظام الرئاسي"، مضيفاً: "بدون تبريرات وتحليلات، استشارات نيابية ملزمة بالشكل والمضمون والنتائج".



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