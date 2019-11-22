ازاحة الستار عن تمثال البطريرك الحويك على اوتوستراد البترون تنورين

أزاحت الهيئة الوطنية لتخليد ذكرى المكرم البطريرك ​الياس الحويك​، الستار عن تمثال الحويك على أوتوستراد البترون- ​تنورين​ مفرق آسيا- حلتا.



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