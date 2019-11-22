ميقاتي: لعيد الاستقلال هذا العام نبض شعبي مختلف غصت به الساحات

أشار رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "ل​عيد الاستقلال​ هذا العام نبض شعبي مختلف غصت به الساحات فازدانت بالاعلام اللبنانية والهتافات الوطنية، عسى ان تلتقي كل الجهود الرسمية والشعبية للتوصل الى حل للازمة التي نعيشها فنبعد المخاطر الاقتصادية والمالية عن لبنان ونلاقي تطلعات الناس وآمالهم. كل عيد ولبنان بخير".

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