وصول مجسّم "قبضة الثورة" إلى ساحة الشهداء

وصل في هذه الاثناء مجسّم "قبضة ​الثورة​" إلى ​ساحة الشهداء​ تمهيدا لرفعه. وفي وقت سابق اشتعلت النيران بـ"مجسّم الثورة" المرفوع في ساحة الشهداء من دون أن تعرف الاسباب.

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