حنكش: لا بد من حكومة مشهود لها ولأعضائها بالكفاءة والنزاهة

اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش، في حديث تلفزيوني، أن "هذه لحظة تاريخية فقد حلمنا بها منذ 30 سنة ولا بد من إعادة السلطة للشعب ونحن نرى عرساً كبيراً"، لافتاً إلى أن "من إنجازات الثورة هو الإحتفال بعيد الإستقلال الذي تعودنا أن نراه عبر الشاشة ولكن اليوم إحتفلت به الناس من خلال العرض المدني".
وأكد حنكش أنه "لم تحصل أي مشاكل منذ ٣٥ يوماً ولبنان يمر بأكبر أزمة اقتصادية عبر التاريخ، فالناس لا يمكنها أن تسحب الودائع وبعض الشركات تصرف موظفيها"، مشيراً إلى أنه "لا بد من حكومة مشهود لها ولأعضائها بالكفاءة والنزاهة وما أكثرهم لوضع البلد على السكة وللنهوض به".
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