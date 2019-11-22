أشار الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "مساعي الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون لمساعدة ​لبنان​ على تجاوز محنته مهمة للغاية لأنه يدرك مخاطر إستمرار الأزمة على الإستقرار، وبالتالي فقد تدفع لموجة جديدة من الهجرة للسوريين المقيمين في لبنان والفلسطينيين وحتى اللبنانيين بإتجاه أوروبا".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: مساعي ماكرون لمساعدة لبنان مهمّة للغاية فهو يدرك مخاطر إستمرار الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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