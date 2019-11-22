بانو: نأمل أن نحقق الاستقلال الحقيقي مع الرئيس عون

أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​انطوان بانو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "76 عاما مضت على استقلال لبنان. محطات طويلة من النضال ضد الانتداب الفرنسي، والاحتلال الاسرائيلي والسوري، والميليشيات الفلسطينية واللبنانية، والإرهاب التكفيري. نأمل أن نحقق اليوم ​الاستقلال​ الحقيقي مع الرئيس ميشال عون من خلال النهوض بالاقتصاد، ومكافحة الفساد، وتحقيق استقلالية القضاء".

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