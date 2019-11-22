غريفيث: اتفاق الرياض يمهد لعملية سلام شاملة في اليمن

شكر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ ​السعودية​ على دورها في التوصل لاتفاق ​الرياض​ بين اليمنيين، معتبرا ان "وتيرة الحرب في اليمن تراجعت كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين".

وأكد غريفيث أن " اتفاق الرياض يمهد لعملية سلام شاملة في اليمن وقد شهدنا بوادر إيجابية لتنفيذ اتفاق ​الحديدة​"، مشيرا الى "اننا قلقين من تقييد جماعة الحوثي لحرية الفريق الأممي في الحديدة".

