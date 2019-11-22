غريفيث: اتفاق الرياض يمهد لعملية سلام شاملة في اليمن

شكر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث السعودية على دورها في التوصل لاتفاق الرياض بين اليمنيين، معتبرا ان "وتيرة الحرب في اليمن تراجعت كثيرا خلال الأسبوعين الماضيين".
وأكد غريفيث أن " اتفاق الرياض يمهد لعملية سلام شاملة في اليمن وقد شهدنا بوادر إيجابية لتنفيذ اتفاق الحديدة"، مشيرا الى "اننا قلقين من تقييد جماعة الحوثي لحرية الفريق الأممي في الحديدة".
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