“مستخدمو الماء” يضربون احتجاجا على سياسة الـONEE

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “قطاع الماء”، في بيان لها، عن خوضها لإضراب وطني، أيام 27،26 و28 نونبر الجاري، مع اعتصام إنذاري أمام الإدارة العامة في الرباط.

وأعلنت النقابة، في البيان ذاته، توصل “اليوم24” بنسخة منه، عن دعوتها لإضراب وطني لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، احتجاجا على المشاكل، التي تعرفها المؤسسة، على رأسها مصير القطاع ومستخدميه، وذلك في أفق الاستعداد للتوقيع على العقدة البرنامج 2019-2023.

ونددت النقابة، في بيانها، غياب التواصل مع الشغيلة بخصوص مخرجات المجلس الإداري بخصوص الإعداد لعقدة برنامج 2019-2023، خصوصا أن التسريبات تفيد أن السمة البارزة للعقدة، هي سياسة “تقشف واسعة”، وذلك بوقف التوظيف، ما سيضر بمكتسبات، ومصالح الموظفين.

وطالبت النقابة، أيضا، بعدم تجزئة، وتشطير الزيادة المقرر في الأجور، بالشكل الذي يكرس ضرب القدرة الشرائية للمستخدمين، كما دعت إلى الإسراع بإخراج قانون أساسي يجمع القطاعين، ويضمن حقوق المستخدمين، مع إشراك الفرقاء الاجتماعيين في صياغته، وكذا حل ملف السلاليم الدنيا بشكل فوري، وبأثر رجعي.

ودعت النقابة، في البلاغ نفسه، الإدارة العامة القطع مع سياسة الغموض، وتطمين المستخدمين، والرأي العام الوطني حول مصير المكتب، بالإضافة إلى تسوية ملف حملة الشهادات، و المستخدمين المحصورين في السلم 22، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية.