حذرت مندوبية الصيد البحري بطنجة البحارة والصيادين من خطورة الأوضاع الجوية على نشاطهم خلال الساعات المقبلة.
وقالت المندوبية في إعلان وجهته للبحارة، اليوم الجمعة، إنه بالنظر إلى سوء الأحوال الجوية، المرتقبة، من اليوم وحتى مساء يوم غد السبت23 نونبر، والتي ستعرف هبوب رياح قوية، وأمواج عالية، فإنها توصي كافة مهنيي الصيد الساحلي، وأعالي البحار باتخاذ الحيطة والحذر، مشيرة إلى تحملهم المسؤولية في حالة الإبحار خلال الفترة المذكورة.
أما بخصوص قوارب الصيد التقليدي، فأكدت مندوبية الصيد البحري في طنجة أنه يمنع عليها الإبحار منعا كليا خلال الفترة المذكورة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير للبحارة والصيادين.. مندوبية الصيد بطنجة توصي بعدم الإبحار في الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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