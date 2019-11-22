سنتان حبسا موقوفة التنفيذ لمستشار جماعي استولى على أرض مساحتها 36 هكتارا

أصدرت غرفة الجنايات في استئنافية طنجة، أمس الخميس، حكما بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ مع إتلاف الوثائق، وتعويض 100 ألف درهم لفائدة المتضررين، في حق سعيد بنرحمة، مستشار في جماعة العوامرة، التابعة لإقليم العرائش، والمنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، على خلفية تصرفه في أرض للورثة مساحتها 36 هكتارا.

وأنكر المتهم، البالغ من العمر 73 سنة، جميع التهم المنسوبة إليه، مشيرا إلى أنه المالك الأصلي للأرض، الموجودة في دوار ولاد حمو، إذ قام بتفويت جزء منها لجماعة العوامرة عام 1971 بطلب من السلطات المحلية، وكولونيل في الجيش، مقابل منحه وثيقة لتحفيظ 2000 متر، بنى عليها فيما بعد محطة للوقود.

واعتبر ممثل النيابة أن التهمة ثابتة في حق المتهم، بعدما عجز عن مد المحكمة بدليل يثبت أنه صاحب الأرض.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 1961، عندما فوضت له عائلته الوكالة على أرض مساحتها 36 هكتارا بدوار ولاد حمو، إذ بعد وفاتهم استولى عليها، وتصرف في أملاك ورثتها بوثيقة وكالة ملاك توفوا منذ مدة.