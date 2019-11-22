طانطان.. العثور على جثة رضيعة بجنبات الطريق يستنفر السلطات ويغضب المواطنين! 

عثر مواطنون، ليلة أمس الخميس/ الجمعة، على جثة رضيعة، حديثة الولادة، في حافة طريق بين السوق الأسبوعي، وحي المسيرة في مدينة طانطان.

وحسب مصادر محلية، فإن الرضيع، الذي لا يتجاوز عمره أسبوعا، عثر على جثته مجموعة من المارة، وكانت مرمية في جنبات الطريق، ما خلف لديم استياءً، وغضبا.

وأضافت المصادر ذاتها أن مكان العثور على جثة الرضيع المذكور عرف حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، التي فتحت تحقيقا، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف، وملابسات التخلي عنه.

وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل جثة الرضيعة إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي الحسن الثاني في طانطان، قصد اخضاعها لتشريح الطبي، قصد الوقوف على جميع حيثيات، وملابسات هذه الواقعة.