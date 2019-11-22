محيط رونالدو يوضح حقيقة زواجه سرا في مراكش ولقائه ببدر هاري

شاعت، في الآونة الأخيرة، أخبار حول “إقامة النجم البرتغالي “رونالدو كريستيانو” حفل زفافه من صديقته “جورجينا رودريجيز” سرا في المغرب”، غير أن محيط اللاعب كذب كل ذلك.

ونفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنباء زواج نجم فريق يوفونتوس الإيطالي في المغرب، نقلا عن مصادر من محيط اللاعب.

وأضافت المصادر نفسها أن “رونالدو” لم يلتق صديقه، بدر هاري، منذ مدة، وذلك كرد على الأنباء، التي قالت إنه أشرف على تنظيم حفل الزفاف المزعوم لـ”رونالدو” في مراكش.

وأكد “رونالدو”، سابقا، نيته في الزواج من “جورجينا”، بعدما أنجب معها 3 أبناء.

وادعت مجلة “Novella 2000” أن رونالدو احتفل بزفافه سرا في المغرب، البلد، الذي يزوه في عطله دائما، ويملك فيه منشأة فندقية، غير أن “ديلي ميل” نفت صحة ذلك.