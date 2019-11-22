تركيا تتجه لإسقاط الجنسية عن عبدالله غولن

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لإسقاط الجنسية التركية عن زعيم تنظيم “غولن” فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة.

وقال صويلو، في تصريح لصحيفة “حرييت” نشرته اليوم الجمعة، إن وزارته بدأت بإجراءات إسقاط الجنسية التركية عن 229 شخصا، من ضمنهم فتح الله غولن، لافتا إلى أنه ألقي القبض على 18 شخصا منهم.

وأكد أن قرار إسقاط الجنسية عن “غولن”، لا يمنع المطالبات بتسليمه إلى السلطات التركية، “ولن يشكل ذلك عائقا، ونحن غير مستعدين أن يكون إرهابيا كهذا الشخص مواطنا تركيا، وشعبنا لا يريد ذلك أيضا”.

وكشف الوزير التركي عن أن “منظمة “غولن” لا تعد تهديدا داخليا بالنسبة لتركيا، بل خارجي، وأن الولايات المتحدة وأوروبا، وإسرائيل، يعملون على حمايتها، كما أن الإنتربول يرفض إصدار قرار وضعهم على القائمة الحمراء، ويمنع ذلك”.

Advertisements

وأضاف “لقد أرسلنا اسم 464 شخصا من تنظيم “غولن”، لوضعهم ضمن النشرة الحمراء، لكن الإنتربول رفض ذلك، هم لا ينظرون لهم على أنهم خونة قاموا بمحاولة الانقلاب، أو إرهابيون عساكر، بل ينظرون على أن الانقلاب هو عسكري فقط”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أثار مجددا مطالب بلاده للولايات المتحدة الأمريكية بتسليم غولن، وذلك خلال لقاء جمعه بالرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي بواشنطن.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه بنظيره الأمريكي إنه سيقدم وثائق وأدلة تثبت أن منظمة فتح الله غولن إرهابية وقتلت 251 تركيا وحاولت الانقلاب على الحكم.