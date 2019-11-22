رفيق بوبكر يشارك في عمل غنائي رفقة حاتم عمور

يشارك الممثل، رفيق بوبكر، في كليب الفنان حاتم عمور المقبل، الذي يصور في الوقت الحالي، تحت إشراف المخرج محمد علي.
وكشف رفيق بوبكر، أمس الخميس، عبر منشور على حسابه في بموقع التواصل الاجتماعي، أنه يشارك في كليب عمور عبر نشره صورة من الكواليس.
وكتب رفيق بوبكر حول الصورة: “من بلاطو تصوير الكليب الأخير للكبير حاتم عمور، من إخراج الموهوب محمد علي”.
وأضاف رفيق: “بيناتنا، في الكليبات تمرر العديد من رسائل الفرح والإخلاص.. غادي نقلبها كليبات “.
يذكر أن رفيق بوبكر شارك هذه السنة، في كليب آخر، للرابور الشاب دريزي، بعنوان “بيلا”.
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