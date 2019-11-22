القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب مساء اليوم، الجمعة، شخص (27 عاما) من مدينة عرابة، بجراح وصفت بـ"المتوسطة"، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.
وجاء في التفاصيل أن شابا تعرض لإطلاق النار، ما أسفر عن إصابته بجراح وصفت بـ:الموسطة"، نقل على أثرها إلى مستشفى بورية في طبرية.
وأضافت الشرطة أنها فتحت تحقيق وتجري عملية بحث عن ضالعين في الجريمة التي لم تتضح كافة معالمها وتفاصيلها بعد.
وتشهد المدن والبلدات العربية ارتفاعًا في ظاهرة العنف واستفحالا في حجم الجريمة، في ظل تقاعس الشرطة، إذ بلغ عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري ولغاية اليوم إلى 84 عربيا بينهم 11 امرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة في جريمة إطلاق نار في عرابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.